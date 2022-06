Résultat de la législative à Vivier-au-Court : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Vivier-au-Court dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 12:00

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Vivier-au-Court sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Vivier-au-Court. En direct 12:00 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Vivier-au-Court ? Si jamais vous êtes toujours indécis concernant les impétrants finalistes de ce second round dans la seule circonscription de Vivier-au-Court, pas de panique. Les 2 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultats des législatives 2022 à Vivier-au-Court - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Vivier-au-Court aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Ardennes

Tête de liste Liste Laurent Richard Rassemblement National Lionel Vuibert Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Vivier-au-Court - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Vivier-au-Court

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription des Ardennes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vivier-au-Court Laurent Richard (Ballotage) Rassemblement National 27,40% 32,87% Lionel Vuibert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,47% 15,66% Guillaume Marechal Les Républicains 19,66% 16,50% Julien Duruisseau Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,48% 19,72% Sébastien Laurent Reconquête ! 4,46% 2,66% Juliette de Causans Divers centre 4,28% 4,20% Arnaud Rennesson Ecologistes 2,87% 4,48% Nadia Octave Divers extrême gauche 1,32% 3,36% Patrick Kalmes Droite souverainiste 1,07% 0,56% Participation au scrutin Circonscription Vivier-au-Court Taux de participation 46,53% 39,73% Taux d'abstention 53,47% 60,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 1,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74% 0,55% Nombre de votants 33 010 731

Le résultat de l'élection législative à Vivier-au-Court est tombé. Au niveau de la 1ère circonscription des Ardennes, les 1840 habitants de Vivier-au-Court ont opté pour le candidat Rassemblement National. Reste à déterminer si les habitants des 186 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Vivier-au-Court. La participation s'élève à 40% des habitants inscrits sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription des Ardennes (731 votants). Laurent Richard a amassé 33% des votes au niveau de la ville. Julien Duruisseau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Guillaume Marechal (Les Républicains) ramassent 20% et 17% des votes.

Législatives 2022 à Vivier-au-Court : les enjeux

Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 38,74% des votes au premier tour à Vivier-au-Court, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 22,66% et 19,53% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Vivier-au-Court gratifiée de 57,12% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 42,88% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout en France, les 3 013 votants de Vivier-au-Court (08440) seront incités à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ?