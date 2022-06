En direct

19:01 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Viviers ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 22,89% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Viviers le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,08% et 1,69% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement obtenir 27,66% à Viviers pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Viviers ? Lors de la dernière élection, à Viviers, Marine Le Pen accostait en première position au 1er round de l'élection avec 31,57% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,89%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron à 17,98% et Éric Zemmour, quatrième à 9,25%. Un verdict à interpréter selon ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des dernières heures viendront probablement bouleverser ce paysage lors des législatives à Viviers ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation est attendue autant que les résultats aux élections législatives à Viviers À Viviers, l'une des clés du scrutin législatif sera sans nul doute l'étendue de la participation. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des Français est par exemple susceptible de favoriser le taux d'abstention à Viviers (07220). En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 793 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 71,89% étaient allés voter, contre une participation de 75,83% au premier tour, soit 2 118 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Viviers quel était le score de l'abstention à Viviers en 2017 ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des précédents scrutins est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Au moment des élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 62,41% au premier tour dans la commune à Viviers. L'abstention était de 52,18% pour le dernier round.