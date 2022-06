En direct

19:41 - Que vont décider les supporters de gauche à Viviers-lès-Montagnes ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Viviers-lès-Montagnes comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 15,89% des suffrages en avril dernier sur place. Les transferts des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,23% et 1,76% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc viser un total théorique de 21,88% à Viviers-lès-Montagnes pour ce premier tour.

16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Viviers-lès-Montagnes ? Les tendances nationales des derniers jours s'appliqueront probablement sur le résultat des législatives à Viviers-lès-Montagnes ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Or à Viviers-lès-Montagnes, Marine Le Pen atteignait la tête du vote de la dernière élection avec 30,51% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 22,2%. Arrivaient ensuite, avec 15,89%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,55%, Jean Lassalle. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et le leader de LFI à près de 22%.

14:30 - Que sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives à Viviers-lès-Montagnes ? À Viviers-lès-Montagnes, l'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le taux de participation. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur les tarifs du pétrole et du gaz pourraient en effet faire le jeu du camp de l'abstention à Viviers-lès-Montagnes (81290). En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 20,08% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 17,94% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Viviers-lès-Montagnes en 2017 ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. L'observation des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Pendant les législatives de 2017, parmi les 1 528 personnes en âge de voter à Viviers-lès-Montagnes, 53,01% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 47,97% pour le second round.