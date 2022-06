Résultat de la législative à Voisins-le-Bretonneux : en direct

En direct

18:57 - Qui vont élire les supporters de gauche à Voisins-le-Bretonneux ? Dans les 8 bureaux de vote de Voisins-le-Bretonneux, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 15,7% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 7,71% et 1,15% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 24,56% pour la Nupes pour ces législatives à Voisins-le-Bretonneux.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Voisins-le-Bretonneux ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Voisins-le-Bretonneux, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 39,42% des suffrages. Derrière, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 15,7%, puis Valérie Pécresse à 10,84% et Éric Zemmour à 10,0%. Les mouvements nationaux des dernières heures infléchiront probablement ces équilibres lors des législatives dans la cité dimanche, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.

14:30 - À Voisins-le-Bretonneux, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste l'abstention À Voisins-le-Bretonneux, le taux de participation sera indéniablement un facteur déterminant du scrutin législatif. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple susceptible de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Voisins-le-Bretonneux (78960). En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 8 692 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,78% étaient allés voter. La participation était de 85,35% au premier tour, c'est-à-dire 7 419 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Voisins-le-Bretonneux lors des élections législatives 2022 ? L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Pendant les dernières élections législatives, 60,35% des électeurs de Voisins-le-Bretonneux avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 51,58% au second round. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau national en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.