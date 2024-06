Résultat des législatives à Volmerange-les-Mines : l'élection 2024 en direct

12:08 - La mobilisation des électeurs aux législatives à Volmerange-les-Mines

Au cours des dernières années, les 2 328 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les dernières élections européennes, le taux de participation représentait 49,97% des inscrits sur les listes électorales de Volmerange-les-Mines (Moselle). La participation était de 49,67% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 41,75% au premier tour. Au second tour, 40,65% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Volmerange-les-Mines ? Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017.