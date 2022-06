Résultat de la législative à Volvic : en direct

12/06/22 19:23

À Volvic, l'une des clés de ce scrutin législatif sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,94% dans la commune. L'abstention était de 21,86% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des ménages serait par exemple capable de dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Volvic.

Le chef de l'Etat avait obtenu 27,01% des voix à Volvic, à l'issue de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait enregistré 20,59% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 23,94% (contre 21,95%). Les dynamiques nationales des dernières heures viendront probablement remettre en question ce tableau et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 23,94% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Volvic il y a deux mois. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,61% et 3% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 33,55% à Volvic pour ces élections légilsatives.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 27,0% des voix au premier tour à Volvic, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui endossa le costume du troisième homme lors de l'élection présidentielle de 2022 et la finaliste malheureuse de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 23,9% et 20,6% des votes. Le choix des votants de Volvic était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (60,5% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 39,5% des suffrages. Le président récemment réélu sera-t-il à même d'acquérir la majorité de l'hémicycle au regard des votes qu'il a reçus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens votant à Volvic ( Puy-de-Dôme ) seront invités à contribuer aux élections législatives comme partout en France.