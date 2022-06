Résultat de la législative à Yssingeaux : en direct

En direct

18:59 - Sur qui vont se diriger les électeurs de gauche à Yssingeaux ? Les électeurs d'Yssingeaux avaient donné 15,14% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la manche initiale de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,34% et 2,16% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 21,64% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Yssingeaux.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Yssingeaux ? Les indications nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Yssingeaux ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le RN a courru après les 20%. Or le président sortant avait obtenu 25,24% des voix à Yssingeaux, lors de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national grimpait à 29,31% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,14% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Yssingeaux L'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif sera incontestablement le taux d'abstention à Yssingeaux. Les études montrent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,83% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 80,2% au premier tour, ce qui représentait 4 588 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - L'abstention à Yssingeaux va-t-elle encore monter à l'occasion des élections législatives ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? En 2017, pendant les législatives, 46,9% des personnes habilitées à voter à Yssingeaux avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,96% pour le second round.