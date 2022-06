Résultat de la législative à Yutz : en direct

En direct

18:50 - Qui vont désigner les supporters de gauche à Yutz ? Les votants d'Yutz avaient concédé 21,7% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier round de la présidentielle 2022. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,77% et 1,48% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 27,95% à Yutz pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Yutz ? La majorité présidentielle a baissé très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines s'appliqueront sans doute à Yutz ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or à Yutz, Emmanuel Macron accostait en tête de la dernière élection avec 30,33% des voix, devant Marine Le Pen à 23,03%. On trouvait plus loin, avec 21,7%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,16%, Éric Zemmour.

14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Yutz ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Yutz ? La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les craintes liées à la guerre en Ukraine, pourraient potentiellement avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs d'Yutz (57970). Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 13 206 personnes en âge de voter au sein de la commune, 34,1% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 34,02% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Yutz ? Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? En 2017, pendant les élections législatives, 65,21% des personnes aptes à voter à Yutz avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 61,05% pour le deuxième round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.