Résultat de la législative au Chambon-Feugerolles : en direct

18:51 - Que vont trancher les électeurs de gauche au Chambon-Feugerolles ? Avec un score de 31,47% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était déroulée seulement au Chambon-Feugerolles. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,54% et 1,06% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 35,07% au Chambon-Feugerolles pour ces élections légilsatives.

16:30 - Au Chambon-Feugerolles, des sondages aussi justes qu'en France ? La majorité est tombé tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives au Chambon-Feugerolles dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or à la dernière élection, au Chambon-Feugerolles, Jean-Luc Mélenchon avait terminé en première position avec 31,47% des voix, devant Marine Le Pen à 28,71%, puis Emmanuel Macron à 19,18% et Éric Zemmour à 7,12%. Mais en France, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Au Chambon-Feugerolles, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement la participation au Chambon-Feugerolles. La peur d'une résurgence de la pandémie de covid serait par exemple susceptible de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens du Chambon-Feugerolles. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 34,78% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 29,29% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne au Chambon-Feugerolles aux législatives 2022 ? Au cours des dernières années, les 12 279 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des législatives, parmi les 7 757 personnes en âge de voter au Chambon-Feugerolles, 41,51% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une participation de 34,23% pour le deuxième tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012.