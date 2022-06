Résultat de la législative au Chesnay-Rocquencourt : en direct

18:46 - Quel candidat vont élire les supporters de gauche au Chesnay-Rocquencourt ?

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 11,02% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle au Chesnay-Rocquencourt en avril. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,75% et 0,78% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 16,55% au Chesnay-Rocquencourt pour ces légilsatives.