19:05 - Pour la gauche, les 52,09% de Mélenchon au François font espérer Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril si le premier tour de la présidentielle s'était limitée au François, le candidat de gauche ayant atteint 52,09% des suffrages dans la cité. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,05% et 2,19% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 55,33% au François pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 au François ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la première position à l'issue de la dernière élection à l'Elysée au François avec 52,09% des votes, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 14,08%, au-dessus de Marine Le Pen à 14,07% et Éric Zemmour à 6,71%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours infléchiront certainement ce décor lors des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Et pour rappel, le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus au François Au François, l'un des facteurs principaux des élections législatives sera incontestablement le niveau de participation. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des ménages seraient par exemple capables d'éloigner les citoyens du François des urnes. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 46,42% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 41,89% au premier tour, ce qui représentait 6 792 personnes. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation au François ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. Il y a cinq ans, lors des législatives, le taux de participation s'était élevé à 22,89% au premier tour des inscrits sur les listes électorales du François. La participation était de 30,64% pour le tour deux.