Résultat de la législative au Houlme : en direct

Dans les 4 bureaux de vote du Houlme, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait obtenu 21,64% des suffrages le dimanche 10 avril. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,95% et 2,49% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 28,08% au Houlme pour ce premier tour.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 au Houlme ?

A la dernière élection, au Houlme, Marine Le Pen figurait en première position avec 30,86% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,99%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 21,64% et Éric Zemmour à 4,94%. En revanche en France, Emmanuel Macron achevait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des dernières heures viendront sans doute infléchir la donne et donc le résultat des législatives dans la ville, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.