Résultat des législatives au Mesnil-Esnard - Election 2022 (76240) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Le résultat de l' élection législative au Mesnil-Esnard a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune pour la 2ème circonscription de la Seine-Maritime atteint 56%, ce qui représente 3 570 votants. Reste encore à déterminer si les citoyens des 86 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux du Mesnil-Esnard. Annie Vidal a collecté 41% des votes à l'échelle de la ville. Elle arrive devant Sébastien Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Bastien Holingue (Rassemblement National) qui ramassent 21% et 13% des suffrages.

Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des dernières années, les 8 271 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes élections législatives, 58,08% des inscrits sur les listes électorales du Mesnil-Esnard avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 49,5% pour le dernier round.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives au Mesnil-Esnard ? L'inflation est en mesure de favoriser l'abstention au Mesnil-Esnard (76240). Au second tour de l'élection présidentielle, 79,15% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 79,19% au premier tour, ce qui représentait 5 017 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

Emmanuel Macron avait gagné la première position lors de la présidentielle en avril au Mesnil-Esnard avec 41,71% des votes, au premier tour. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 16,65%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 14,85% et Valérie Pécresse à 6,94%. Les mouvements nationaux des derniers jours changeront peut-être ce tableau lors des législatives dans la cité dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Il faut se rappeler que l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 14,85% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 8 bureaux de vote du Mesnil-Esnard le dimanche 10 avril dernier. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,32% et 1,82% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 21,99% au Mesnil-Esnard pour ce premier tour des législatives.

Quel candidat les 8 271 habitants du Mesnil-Esnard classeront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 41.7% des votes au premier tour au Mesnil-Esnard, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ex-député européen avaient obtenu 16.7% et 14.9% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants du Mesnil-Esnard avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 71.6% des suffrages, cédant ainsi 28.5% des voix à Marine Le Pen.