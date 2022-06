Résultat de la législative au Morne-Vert : 2e tour en direct

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait potentiellement viser 56,83% au Morne-Vert avant ces élections légilsatives. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cette donnée a très probablement déteint sur la nuance de gauche lors du premier tour des législatives il y a sept jours et devrait encore impacter le second tour aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription.

15:30 - Les candidats Régionaliste en première position au Morne-Vert

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple au Morne-Vert. Les candidats Régionaliste ont recueilli 58,95% des suffrages pour le premier tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Ils sont ressortis devant les candidats Divers gauche et Rassemblement National qui reçoivent dans l'ordre 30,58% et 4,96% des votes.