Résultat des législatives 2024 à Bellefontaine (97222) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la gauche à Bellefontaine ? Avec 28,06% des suffrages au niveau de l'Hexagone à l'issue du 1er tour des élections dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que l'union de gauche il y a deux ans. Un score qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire aux législatives la semaine dernière à Bellefontaine. Marcellin Nadeau (Régionaliste) s'illustrait au premier tour, avec 73,58 % des suffrages. La gauche ne faisait pas mieux en 2022 également, puisque c'est Marcellin Nadeau (Régionaliste) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux dernières législatives à Bellefontaine ? Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Les sondeurs annoncent le groupe de candidats du RN vainqueur dans l'Hexagone ce dimanche 7 juillet, avec 210 à 250 sièges, soit 130 à 160 de plus qu'en clôture des législatives 2022. Même sans victoire ce 7 juillet, cela devrait théoriquement lui permettre de s'implanter durablement dans de nombreux territoires et pourquoi pas à Bellefontaine à l'issue de ces législatives 2024. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier par exemple. Loin des 15 points gagnés à l'échelle nationale entre les deux scrutins. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Bellefontaine ? Il s'agit à ce stade de savoir si l'évolution des scores au second tour sera similaire à celle de 2022 ou non. Lors des élections législatives il y a deux ans, Marcellin Nadeau l'emportait déjà au premier tour dans la ville de Bellefontaine, grappillant 68,37% des suffrages sur place. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

20:05 - Les premiers chiffres des législatives vont-ils évoluer au 2e tour à Bellefontaine ? D'après les enquêtes établies entre les deux tours, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de s'assurer entre 210 et 250 députés à l'issue du second tour des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient conserver une centaine de sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales. Avec 73,58% des suffrages, Marcellin Nadeau (Régionaliste) a pris les devants à Bellefontaine, le 30 juin dernier au soir du 1er tour des législatives. Yan Monplaisir (Divers droite) récupérait 10,19%. A la 3e place, Juvénal Remir (Rassemblement National) décrochait 7,74% des votants. Marcellin Nadeau était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Martinique dans son ensemble, avec cette fois 48,31%, devant Yan Monplaisir avec 27,06% et Juvénal Remir avec 10,51%.

19:21 - Et que dire du scrutin européen à Bellefontaine au niveau de la participation ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut également observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. Le 30 juin dernier, 67,32% des électeurs de Bellefontaine ne se sont pas déplacés au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, sur les 1 691 personnes en âge de voter à Bellefontaine, 86,75% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 84,62% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2024 à Bellefontaine À Bellefontaine, le niveau d'abstention est indiscutablement l'un des critères clés des élections législatives 2024. Le taux d'abstention à Bellefontaine pour le 1er tour des législatives 2024 était de 67,32%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 78,74% au premier tour. Au second tour, 67,97% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Bellefontaine ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 50,48% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 53,84% au premier tour. Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Bellefontaine ?

17:29 - Bellefontaine : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Bellefontaine peut-elle impacter les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 25,14% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 136 habitants/km² et 43,5% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de familles ne détenant aucune voiture (42,07%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 354 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (7,21%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (16,64%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 8,17% à Bellefontaine, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.