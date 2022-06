Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour il y a deux mois si la dernière présidentielle s'était limitée au Morne-Vert, le député de Marseille ayant cumulé 51,24% des suffrages dans la cité. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,95% et 3,12% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 56,31% pour la Nupes pour ces législatives au Morne-Vert.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 au Morne-Vert ?

Lors de la dernière échéance, au Morne-Vert, Jean-Luc Mélenchon figurait en tête au premier tour de la présidentielle avec 51,24% des voix, devant Emmanuel Macron à 17,69%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 13,26% et Valérie Pécresse, quatrième à 3,38%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront probablement transformer cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.