Résultat de la législative au Moule : en direct

Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si la présidentielle s'était jouée au Moule, l'Insoumis ayant obtenu 51,64% des suffrages dans la cité. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,07% et 1,43% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total théorique de 54,14% pour la Nupes.

16:30 - Au Moule, des sondages aussi justes qu'en France ?

A l'issue du dernier vote, au Moule, Jean-Luc Mélenchon achevait la course en pôle position au premier round de l'élection avec 51,64% des voix, devant Marine Le Pen à 22,46%, puis Emmanuel Macron avec 14,13% et Valérie Pécresse avec 3,28%. Les mouvements nationaux des derniers jours infléchiront sans doute ce paysage au Moule, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Et pour rappel, les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.