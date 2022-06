Résultat des législatives au Palais-sur-Vienne - Election 2022 (87410) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat de l' élection législative au Palais-sur-Vienne est dorénavant connu. Les 4420 citoyens du Palais-sur-Vienne votant dans la 1ère circonscription de la Haute-Vienne se sont prononcés pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Dans l'agglomération, Damien Maudet a effectivement accumulé 34% des votes. Sophie Beaudouin Hubiere (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Christiane Gédoux (Rassemblement National) reçoivent 30% et 20% des votes. Reste à déterminer si les habitants des 44 autres communes faisant partie de la 1ère circonscription de la Haute-Vienne voteront comme ceux du Palais-sur-Vienne. L'abstention représente 48% des citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative (soit 2 111 non-votants).

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives au Palais-sur-Vienne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,56% des électeurs de la ville, contre une participation de 79,66% au premier tour, ce qui représentait 3 521 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des Français pourraient potentiellement avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens du Palais-sur-Vienne.

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 23,29% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle au Palais-sur-Vienne le 10 avril dernier. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,83% et 2,8% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un total probable de 28,92% pour la coalition LFI-PS-EELV.

Comme partout dans le pays, les 6 102 votants du Palais-sur-Vienne ( Haute-Vienne ) seront invités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 28,8% des votes au premier tour au Palais-sur-Vienne, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du Parti de gauche et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 23,3% et 22,2% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle du Palais-sur-Vienne grâce à 60,7% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 39,3% des voix.