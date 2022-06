Résultat de la législative au Poinçonnet : en direct

12/06/22 11:14

Les inscrits sur les listes électorales du Poinçonnet ( Indre ) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils seront priés de contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 31,8% des votes au premier tour au Poinçonnet, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et celui qui joua le rôle de troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 24,3% et 16,4% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs du Poinçonnet avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 60,9% des votes, laissant ainsi 39,1% des votes à Marine Le Pen. Les citoyens de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?