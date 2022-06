En direct

19:44 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives au Porge ? Les votants du Porge avaient offert 19,22% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er round de l'élection présidentielle. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,37% et 1,22% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 24,81% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Le Porge ? Avec 28,71% des votes, au Porge, Marine Le Pen avait obtenu la première position à la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 21,57%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,22% et Éric Zemmour à 7,14%. Les indications nationales des ultimes semaines infléchiront sans doute ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives 2022 au Porge Au Porge, la participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des législatives 2022. La situation géopolitique actuelle serait en mesure de faire baisser le taux de participation au Porge (33680). Pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,78% dans la commune. Le taux d'abstention était de 17,55% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives au Porge ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 3 289 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les législatives de 2017, 52,38% des personnes en âge de participer à une élection au Porge s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une participation de 41,89% pour le deuxième round.