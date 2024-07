Résultat des législatives 2024 à Lège-Cap-Ferret : les premiers chiffres du 2e tour

Au cours des dernières années, les 8 332 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À Lège-Cap-Ferret, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 s'élevait à 24,76%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait effectivement à 38,3% des votants de Lège-Cap-Ferret (33), contre une abstention de 43,99% il y a 5 ans. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Le chiffre phare de ces législatives 2024 à Lège-Cap-Ferret reste l'abstention

À Lège-Cap-Ferret, le taux de participation est immanquablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif. Dans la ville, dimanche, 24,76% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des législatives 2024. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 20,55% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,09% au second tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,63% au premier tour et 49,47% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Lège-Cap-Ferret ? Le rejet de la politique en place est notamment susceptible de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Lège-Cap-Ferret.