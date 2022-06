Résultat de la législative au Port-Marly : en direct

12/06/22 11:14

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de cette première étape des législatives 2022 au Port-Marly, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Sont alignés 9 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Comme partout dans l'Hexagone, les 5 566 habitants du Port-Marly ( Yvelines ) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant soutiendront-ils ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 36,3% des suffrages au premier tour au Port-Marly, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien 3e homme lors de la dernière élection et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 20,6% et 13,4% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle du Port-Marly avec 70,2% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 29,9% des voix. Le président des Français sera-t-il capable d'acquérir la majorité de l'hémicycle au vu des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?