Résultat de la législative au Tholonet : 2e tour en direct

En direct

18:09 - La coalition de gauche si près au Tholonet Le niveau des électeurs de la Nouvelle union populaire écologique et sociale reste une des questions clés de ces législatives à l'échelle nationale. Cet électorat représentait 22,11% des suffrages au Tholonet il y a 7 jours. Ce premier résultat est cependant à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 15,65%, 7,24%, 0,85% et 1,89% il y a deux mois. La Nupes pouvait donc viser un total théorique de 25,63% au Tholonet pour ces légilsatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée au 1er tour Au soir du premier tour, dimanche 12 juin 2022, les citoyens du Tholonet ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 32,87% des voix. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains captent respectivement 22,11% et 17,28% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges.

13:30 - Au Tholonet, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Plus de la moitié des Français n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au second tour, 6% de plus qu'au premier tour. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections précédentes. A l'occasion des législatives de 2017, 54,69% des électeurs du Tholonet avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 49,32% au second round.