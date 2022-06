Résultat de la législative au Trait : en direct

12/06/22 11:22

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons tenter de suivre ce 1er tour des législatives au Trait, jusqu'à la publication des résultats. On compte 7 candidats dans la circonscription de la métropole (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 6 bureaux de vote de la commune.

Comme partout dans l'Hexagone, les 4 946 habitants du Trait ( Seine-Maritime ) seront incités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 39.1% des suffrages au premier tour au Trait, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et le fondateur de "La République En Marche" avaient obtenu 22.0% et 20.5% des votes. Le choix des citoyens du Trait était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (60.6% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 39.4% des voix.