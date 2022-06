Résultat de la législative aux Deux Alpes : en direct

L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Durant les précédentes élections législatives, 1 672 personnes aptes à participer à une élection aux Deux Alpes avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 41,69%). La participation était de 30,74% au tour deux. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.

L'une des clés des élections législatives 2022 sera indiscutablement la participation aux Deux Alpes. La guerre en Ukraine ainsi que son impact sur l'économie mondiale pourraient en effet dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs aux Deux Alpes (38520). Au second tour de la dernière présidentielle, 30,86% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 30,65% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33,61% des votes au premier tour aux Deux Alpes, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 20,70% et 16,68% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens des Deux Alpes avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 62,25% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 37,75% des votes. Le président des Français aura-t-il la possibilité de remporter une majorité de l'hémicycle au vu des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Quelle sera l'issue des élections législatives aux Deux Alpes ( Isère ) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains.