Résultat de la législative aux Martres-de-Veyre : 2e tour en direct

En direct

18:12 - La coalition de Jean-Luc Mélenchon a du poids aux Martres-de-Veyre Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour aux Martres-de-Veyre, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce second épisode des élections législatives. Son candidat a donc son importance ce dimanche. Ce score est toutefois à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 20,84%, 4,79%, 2,29% et 3,98% le 10 avril. Ce qui donnait un total espéré de 31,9% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des élections aux Martres-de-Veyre ? Pour le premier round des élections législatives, le 12 juin dernier, les citoyens des Martres-de-Veyre ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 34,71% des votes. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National reçoivent 26,13% et 16,88% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges.

13:30 - L'abstention aux Martres-de-Veyre va-t-elle encore monter lors du 2e tour des législatives ? Les études indiquent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour le second tour des législatives ? Pendant les élections législatives de 2017, le taux d'abstention représentait 64,61% des votants des Martres-de-Veyre au premier tour. L'abstention était de 53,3% pour le deuxième tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au second round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures.