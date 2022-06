Résultat des législatives aux Martres-de-Veyre - Election 2022 (63730) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative aux Martres-de-Veyre. Les citoyens des Martres-de-Veyre votant dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale au soir du 1er tour des élections législatives 2022. Valérie Goléo a effectivement raflé 35% des votes. Delphine Lingemann (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Didier Brulé (Rassemblement National) la suivent grâce à respectivement 26% et 17% des votes. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote des Martres-de-Veyre. Les citoyens de 97 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. L'abstention parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme s'établit à 53% (soit 1 676 non-votants).

Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 28,1% des suffrages au premier tour aux Martres-de-Veyre, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22,9% et 20,8% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants des Martres-de-Veyre avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 58,7% des votes, laissant donc à Marine Le Pen 41,3% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il faire confiance à cette localité pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 aux Martres-de-Veyre ( Puy-de-Dôme ) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains.