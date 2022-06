Résultat de la législative aux Ponts-de-Cé : en direct

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 21,57% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 10 bureaux de vote des Ponts-de-Cé il y a deux mois. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,88% et 2,65% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 31,1% aux Ponts-de-Cé pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Aux Ponts-de-Cé, des sondages aussi convaincants ?

Les tendances nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance aux Ponts-de-Cé. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Or l'élection présidentielle d'avril, aux Ponts-de-Cé cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 36,16% des suffrages. A la suite, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 21,57%, puis Marine Le Pen à 15,15% et Yannick Jadot à 6,88%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche un peu moins de 28% dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI.