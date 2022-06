Résultat de la législative aux Ulis : en direct

12/06/22 18:59

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives aux Ulis, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique seraient notamment capables de priver les bureaux de vote de leurs électeurs aux Ulis. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 63,02% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 70,27% au premier tour, ce qui représentait 9 284 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

La dernière présidentielle, aux Ulis, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 46,16% des suffrages. Derrière, on trouvait Emmanuel Macron à 22,81%, puis Marine Le Pen à 11,71% et Éric Zemmour à 3,69%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront probablement modifier la donne et donc le résultat des législatives aux Ulis au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.

Avec un score de 46,16% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était jouée aux Ulis. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,52% et 1,57% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 51,25% aux Ulis pour ce premier tour.

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 46% des voix au premier tour aux Ulis, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 23% et 12% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été recalé, Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour grâce à 73% des voix face à Marine Le Pen (27%). Les citoyens de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et choisiront-il un bulletin de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Quel sera le résultat des législatives 2022 aux Ulis ( Essonne ) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.