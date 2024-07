Résultat des législatives 2024 à Romans-sur-Isère : les premiers chiffres du 2e tour

Comment votent habituellement les habitants de cette agglomération ? À Romans-sur-Isère, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 a atteint 64,75%, plus important de 13 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 22 596 personnes habilitées à voter à Romans-sur-Isère avaient en effet pris part au scrutin (soit 51,41%), à comparer avec un taux de participation de 46,04% pour le scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

17:29 - Élections à Romans-sur-Isère : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Romans-sur-Isère fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 32 911 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 2 932 entreprises, Romans-sur-Isère est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (70,65%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Romans-sur-Isère incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 826 résidents étrangers, soit 8,61% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 897 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,05%, révélant une situation économique fragile. À Romans-sur-Isère, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.