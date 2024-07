Résultat des législatives 2024 à Livron-sur-Drôme : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Livron-sur-Drôme aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville de Livron-sur-Drôme, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,18%. Un salaire moyen mensuel net de 2175,0 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 3 103 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,87%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,87%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Livron-sur-Drôme mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,88% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.