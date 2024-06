En direct

19:50 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis les dernières législatives à Hérin La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est un saut dans le vide. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 5,1% à Hérin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 17% sur place. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 25,11% des suffrages dans la commune.

18:42 - 15 points grattés en 5 ans par le RN à Hérin Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces données. Mais quelques grandes lignes émergent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 15 points à Hérin entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 51% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 55,48% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Hérin le 9 juin Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'observer de près. D'autant que ce séisme est le préalable à l'élection qui arrive maintenant. Dans le détail, 784 électeurs d'Hérin ont en effet choisi le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a enregistré 55,48% des suffrages contre Valérie Hayer à 9,13% et Léon Deffontaines à 6,3%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Hérin lors de la présidentielle 2022 On remarque que le Rassemblement national avait fait au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives 2022 à Hérin que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait rassemblé 42,68% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 18,79% et 15,07%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 65,87% contre 34,13%).

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Hérin. C'est en effet Sébastien Chenu qui arrivait en tête au premier tour avec 43,49% dans la commune, partie intégrante de la 19ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 59,75%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,25%.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Hérin À Hérin, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,9%. En outre, le taux de ménages propriétaires (59,48%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 587 € par an souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 214 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,52%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,66%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Hérin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,89% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Hérin : l'abstention en question Ce dimanche, lors des législatives à Hérin (59195), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 41,5% au premier tour. Au second tour, 41,23% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Hérin cette année ? Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 73,44% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 73,47% au deuxième tour, ce qui représentait 2 138 personnes.