Résultat des législatives 2024 à Eyjeaux (87220) – 2e tour [PUBLIE]

La gauche unie a fait 62,55% au second tour il y a deux ans Le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024 a marqué le bilan du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% au niveau de l'Hexagone, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour ce dimanche. La barre est déjà haute : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Eyjeaux, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 37,32% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On découvrira ce soir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 62,55% à l'époque.

La fulgurante évolution du RN à Eyjeaux Le résultat obtenu par le RN sera très observé au niveau local pour ces élections des députés 2024. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Eyjeaux entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En tenant compte des reports de voix, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Eyjeaux ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

Stéphane Delautrette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en pôle position lors des législatives 2022 à Eyjeaux Regarder le scrutin législatif de 2022 apparaît aussi comme une évidence au moment de ce second tour du 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Eyjeaux, le RN terminait également à la deuxième place sur le podium, 15,44% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 38,04% pour Stéphane Delautrette (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 62,55%. Stéphane Delautrette conservait donc son avance sur place.

Stéphane Delautrette (Front populaire) en avance avec 37,32% à Eyjeaux aux législatives Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs d'Eyjeaux ont plébiscité Stéphane Delautrette (Nouveau Front populaire), qui a engrangé 37,32% des voix. En seconde place, Sabrina Minguet (Rassemblement National) recueillait 35,5%. Enfin, Marie-Eve Tayot (Ensemble !) ramassait 25,62% des électeurs. C'est en revanche Sabrina Minguet qui s'imposait, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 36,86% devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

Que retenir des élections européennes à Eyjeaux au niveau de la participation ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Eyjeaux a été de 20,1%, moins élevé de 15 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 015 personnes en âge de voter à Eyjeaux, 35,07% étaient effectivement restées chez elles. Le taux d'abstention était de 39,02% pour les élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c'était mieux qu'en 2019.

La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives 2024 à Eyjeaux Le taux d'abstention est sans nul doute l'un des critères principaux des élections législatives. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Eyjeaux s'élevait à 20,1%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 42,45% au premier tour et 44,36% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 17,3% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 11,71% au premier tour. Les jeunes générations expriment la plupart du temps une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Eyjeaux ?

Démographie et politique à Eyjeaux, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième round des législatives à Eyjeaux comme dans toute la France. Avec une population de 1 319 habitants répartis dans 599 logements, cette localité présente une densité de 52 hab par km². Ses 58 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la localité, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 20,64% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 36,99% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 49,38% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 119,87 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Eyjeaux manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.