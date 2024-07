Résultat des législatives 2024 à Frénouville (14630) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les 23,77% du Front populaire convoités Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes au niveau de l'Hexagone en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Frénouville, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,77% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 26,72% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN favori à Frénouville pour les législatives ? L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN est déjà solide à Frénouville entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (26,44%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (40,47%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce dimanche, si la dynamique suivait la même logique que pour les élections européennes, avec aussi et surtout un report de voix favorable.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Frénouville ? La fraction d'électeurs de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de cette élection des députés à l'échelle locale. Contrairement à la législative de 2022, le parti lepéniste a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche à Frénouville il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 26,44% au premier tour, contre 32,33% pour Elisabeth Borne (LREM). Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 52,53% contre 47,47% pour les perdants. Mais c'est Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 52,53%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,47%.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national ce dimanche à Frénouville ? Au soir du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Frénouville ont placé en tête Nicolas Calbrix (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 40,47% des bulletins de vote. Elisabeth Borne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Noé Gauchard (Nouveau Front populaire) suivaient avec, dans l'ordre, 27,31% et 23,77% des électeurs. Nicolas Calbrix était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Calvados dans son ensemble, avec cette fois 36,26%, devant Elisabeth Borne avec 28,93% et Noé Gauchard avec 23,16%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Frénouville au niveau de l'abstention ? Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Comme spécifié dans le post précédent, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives à Frénouville était de 28,91%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 45,81% des électeurs de Frénouville avaient effectivement déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 42,12% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Frénouville ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Frénouville ? Le pourcentage de participation à Frénouville s'élevait à 71,09% pour le 1er tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 1 483 personnes en âge de voter dans la ville, 78,56% avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,83% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 169 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,38% au premier tour. Au deuxième tour, 46,71% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Frénouville ce soir ? Les enjeux de ce scrutin historique pourraient ramener les électeurs de Frénouville dans les isoloirs.

17:29 - Les données démographiques de Frénouville révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Frénouville, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec ses 1 995 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 81 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 046 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (92,81%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 46,9% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, près de 43,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 651,74 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Frénouville contribue à préparer l'avenir français.