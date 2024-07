Résultat des législatives 2024 à Candillargues (34130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Candillargues, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages affichés à l'échelle nationale sont un premier indicateur. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,36% des voix à Candillargues. Un chiffre en baisse en comparaison des 21,55% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Candillargues fait partie des rares zones où le RN n'a pas gagné de terrain ces 2 dernières années Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera très observé localement pour cette élection législative 2024. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Candillargues semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Un second tour favorable pour le clan macroniste il y a deux ans Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe localement pour le second tour de cette élection des députés 2024. Contrairement à l'expérience de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une probabilité de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les législatives avaient en revanche donné lieu à un excellent résultat pour le RN à l'époque à Candillargues. On retrouvait en effet Frédéric Bort au sommet au premier tour, avec 33,76% dans la ville. Patrick Vignal (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 62,12%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,88%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche D'après les dernières projections diffusées depuis dimanche, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'union de la gauche devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Il faut néanmoins tenir compte des habitudes locales. Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) a collecté 45,24% des suffrages à Candillargues dimanche 30 juin 2024, au soir du premier tour de la législative. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Patrick Vignal (Ensemble pour la République) et Nadia Belaouni (Front populaire) avec respectivement 26,36% et 17,36% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Charles Alloncle glanant cette fois 36,43%, devant Nadia Belaouni avec 29,27% et Patrick Vignal avec 25%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Candillargues : quelle évolution ? L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. En comparaison des européennes du 9 juin, l'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Candillargues a baissé, atteignant 25,27%. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 43,89% au niveau de Candillargues. L'abstention était de 42,01% pour le scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% le midi et 45% à 17 heures.

18:35 - À Candillargues, la participation va-t-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 ? À Candillargues, l'abstention est indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Candillargues s'élevait à 25,27%. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,09% des votants de la commune, contre une abstention de 15,82% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,09% au premier tour. Au second tour, 52,3% des citoyens ne se sont pas déplacés. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des Français est capable de faire augmenter le taux de participation à Candillargues.

17:29 - Candillargues : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact auront les habitants de Candillargues sur le résultat des élections législatives ? Avec 54,26% de population active et une densité de population de 198 hab par km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 9,08% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (92,39%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 714 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,47%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,51%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Candillargues mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,25% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.