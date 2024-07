Résultat des législatives 2024 à Lamballe-Armor : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comment la composition démographique de Lamballe-Armor façonne les résultats électoraux ?

A la mi-journée des législatives, Lamballe-Armor foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 16 845 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 261 entreprises, Lamballe-Armor est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 17,31% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 9,98% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 495 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,02%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 28 627 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. Lamballe-Armor incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.