Résultat des législatives à Marseille : les résultats publiés ! DIRECT

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Marseille

Dans la commune de Marseille, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 15,89% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 3580 habitants par km² et 41,72% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (40,61%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 214 111 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 15,28% et d'une population étrangère de 10,82% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 8,07% à Marseille, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.