Résultat des législatives à Achères-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

16:31 - Achères-la-Forêt dans la moyenne nationale concernant Bardella début juin Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. C'est en effet la liste Rassemblement national de Bardella qui a dominé les européennes 2024 à Achères-la-Forêt, avec 29,26% des votes exprimés devant la liste de Valérie Hayer avec 16,52%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,91%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Achères-la-Forêt au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Achères-la-Forêt lors du premier tour de la présidentielle avec 27,69%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,77%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,67% et 10,62% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 42,31% contre 57,69%.

12:32 - Quel score pour Ensemble aux élections législatives à Achères-la-Forêt ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella aux législatives sera très observé. Avec 18,41% à Achères-la-Forêt, le Rassemblement national avait été devancé par les 28,27% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription de Seine-et-Marne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés LREM (61,81% contre 38,19% pour le RN). Frédéric Valletoux conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections à Achères-la-Forêt : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues d'Achères-la-Forêt, les élections sont en cours. Avec ses 28,1% de cadres pour 1 154 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur économique. Ses 126 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (21,78%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,68% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 602,81 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, Achères-la-Forêt incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de voter à Achères-la-Forêt pour les élections législatives L'observation des résultats des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Lors des européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention atteignait 37,93% des votants d'Achères-la-Forêt, à comparer avec une abstention de 41,38% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,42% au premier tour et seulement 48,28% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.