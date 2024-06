Résultat des législatives à Allériot : l'élection 2024 en direct

En direct

La liste Rassemblement national à 44,02% à Allériot le 9 juin Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée en tête des élections du Parlement européen 2024 à Allériot. Le bulletin a attiré 44,02% des voix, soit 221 voix, devant Valérie Hayer à 14,54% et Raphaël Glucksmann à 14,34%.

Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Allériot ? C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,93% contre 32,27% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 11,14% et 7,38% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 48,41% contre 51,59%.

La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Allériot Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des élections législatives2024 sera très analysé. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Allériot, comptant 22,54%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 29,58% des voix. A l'issue du second tour, c'est encore Cécile Untermaier qui va cumuler le plus de votes, avec 55,56% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

Allériot et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel impact auront les électeurs d'Allériot sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 82 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,3%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (89,26%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 439 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,38%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,61%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Allériot mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,69% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

Taux de participation aux élections : le cas d'Allériot L'une des clés du scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute l'ampleur de l'abstention à Allériot (71380). La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations engendrées par la guerre au Moyen-Orient, pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens d'Allériot. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 882 personnes en âge de voter au sein de la commune, 19,5% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,43% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,23% au premier tour et seulement 53,17% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Allériot ? Quel député succédera à Cécile Untermaier dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire ?