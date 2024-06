En direct

19:48 - Le Front populaire va-t-il profiter des 16,62% de la Nupes à Amanvillers ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait glané 9,27% à Amanvillers il y a quelques jours. Mais ce sont 19% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,26%), de l'EELV Marie Toussaint (4,92%) et enfin de Léon Deffontaine (1,49%). Pour le premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 16,62% des bulletins dans la localité.

18:42 - L'évolution inédite du Rassemblement national à Amanvillers en 5 ans Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison de résultats. Mais quelques lignes directrices se distinguent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Amanvillers entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 40% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Amanvillers le 9 juin dernier Regarder quelques jours en arrière apparaît plus que jamais comme évident au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant majeur. 47,6% des votes se sont en effet portés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Amanvillers, face à Valérie Hayer à 14,99% et Raphaël Glucksmann à 9,27%. Le mouvement eurosceptique glanait ainsi pas moins de 416 habitants d'Amanvillers passés par les isoloirs.

14:32 - À Amanvillers, le résultat de la présidentielle encore bien ancré C'est certainement la présidentielle qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. La cité d'Amanvillers avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022 puisque la candidate du Rassemblement national s'imposait avec 35,29% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,53% et 15,24% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 7,88% des voix. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN finissait aussi première avec 53,73%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant au premier tour Le nombre de bulletins glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour ces législatives 2024 localement, comme dans le reste de la France. Les législatives 2022 avaient abouti à un joli départ pour le RN à Amanvillers. Dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Moselle, c'est Grégoire Laloux qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 32,14%. Belkhir Belhaddad (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,83%.

11:02 - Élections à Amanvillers : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire d'Amanvillers, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 121 habitants répartis dans 918 logements, cette ville présente une densité de 224 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 104 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 175 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (88,02%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 33,53% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 424 euros/an, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Pour finir, à Amanvillers, les problématiques locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Participation aux législatives à Amanvillers : un aperçu détaillé L'étude des résultats des élections précédentes est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Début juin, au moment des européennes, 49,64% des électeurs d'Amanvillers (Moselle) avaient pris part au scrutin. La participation était de 51,57% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,76% au premier tour. Au second tour, 39,07% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Amanvillers cette année ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 76,67% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,57% au deuxième tour, ce qui représentait 1 383 personnes.