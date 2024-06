En direct

19:47 - Le Nouveau Front populaire pourrait se situer entre 16% et 17% à Amilly à l'issue de ce premier tour Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann avait atteint 10,34% à Amilly le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 16% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 17,74% des bulletins dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (13,03% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,75% pour Yannick Jadot, 2,57% pour Fabien Roussel et 1,51% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 17 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Amilly Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 34% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire de Bardella à Amilly Le verdict qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours est historique. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment du scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN portée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes 2024 à Amilly, avec 45,24% des électeurs, soit 328 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 15,86%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,34%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Amilly lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,54% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Amilly. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,03%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec 5,5% des suffrages pour sa part. Avec 46,69%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,31%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste en 2022 Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives à Amilly, le RN terminait à la deuxième place, 26,33% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 32,06% pour Luc Lamirault (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (50,07%). Luc Lamirault s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Comment la composition démographique d'Amilly façonne les résultats électoraux ? Dans les rues d'Amilly, les élections sont en cours. Dotée de 845 logements pour 1 806 habitants, la densité de la ville est de 91 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 105 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 075 foyers fiscaux. Dans la ville, 15,81% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 8,79% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 57,25% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 57,7% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 305,13 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Amilly, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à Amilly : l'abstention au cœur des préoccupations À Amilly, quelle participation aux précédentes législatives ? À Amilly, l'une des clés de ces élections législatives sera incontestablement l'abstention. Les jeunes manifestent la plupart du temps une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 19,44% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 16,1% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,08% au premier tour. Au deuxième tour, 49,9% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Amilly pour les législatives ? Quel député détrônera Luc Lamirault dans la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir ?