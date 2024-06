Résultat des législatives à Amnéville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Amnéville, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 7,31% à Amnéville. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 19% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Amnéville, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 18,78% des votes dans la commune. Une percée à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,46% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,79% pour Yannick Jadot, 1,59% pour Fabien Roussel et 0,97% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 11 points à Amnéville Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 47% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 51,62% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Amnéville il y a trois semaines Les résultats de ces législatives seront certainement plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste RN portée par Bardella qui terminait en tête des européennes 2024 à Amnéville, avec 51,62% des voix, soit 1878 voix dans la ville, devant celle de Valérie Hayer avec 9,32%, et la liste de Manon Aubry avec 8,55%.

14:32 - Amnéville avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait réalisé au premier tour plus de votes aux législatives 2022 à Amnéville que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 38,61% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 20,88% et 19,46%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 60,34% contre 39,66%).

12:32 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Amnéville ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très instructif. Les élections législatives avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Amnéville. On retrouvait en effet Grégoire Laloux devant ses concurrents au premier tour, avec 39,49% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription de la Moselle. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 61,55%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,45%.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Amnéville et leurs implications électorales A mi-chemin des élections législatives, Amnéville fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 828 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 535 entreprises, Amnéville est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (79,76%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 456 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 11,39%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2122,13 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. Pour finir, Amnéville incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Amnéville Au fil des dernières années, les 10 908 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes élections européennes, 43,46% des électeurs d'Amnéville (Moselle) avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 43,02% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 35,78% au premier tour. Au second tour, 34,54% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Amnéville ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 8 520 personnes en âge de voter dans la commune, 70,26% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 69,76% au second tour, soit 5 947 personnes.