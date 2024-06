Résultat des législatives à Andrest : l'élection 2024 en direct

14:25 - Andrest aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La structure démographique et socio-économique d'Andrest définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,77% et une densité de population de 226 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (12,08%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 576 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,87%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,84%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Andrest mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,59% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.