Résultat des législatives à Anneville-Ambourville : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ces législatives devrait faire écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Anneville-Ambourville, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, glanant 50,4% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 13,24% et Valérie Hayer à 9,49%.

L'élection du président de la République avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen écrasait le match avec 43,36% au 1er round contre 18,79% pour Emmanuel Macron et 14,63% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Anneville-Ambourville n'offrait qu'une quatrième place à Yannick Jadot, avec seulement 4,43% des suffrages. Au second tour deux semaines plus tard, c'est aussi la cheffe du RN qui gagnait avec 64,07%, devant Emmanuel Macron à 35,93%.

Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très observé au niveau local pour ces législatives 2024. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Anneville-Ambourville. On retrouvait en effet Jean-Cyril Montier en tête au premier tour, avec 37,11% dans la cité, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Seine-Maritime. Gérard Leseul (Nupes) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,11%.

Anneville-Ambourville : élections législatives et dynamiques démographiques La composition démographique et socio-économique d'Anneville-Ambourville détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Avec 45,7% de population active et une densité de population de 59 hab/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,77% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (12,8%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 492 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,01%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,06%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Anneville-Ambourville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 34,98% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

Les législatives sont lancées à Anneville-Ambourville : scrutin en cours Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Début juin, durant les européennes, sur les 874 inscrits sur les listes électorales à Anneville-Ambourville, 59,73% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 59,63% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,85% au premier tour. Au second tour, 50,05% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,26% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 77,64% au second tour, ce qui représentait 771 personnes.