La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Répondre à cette question est risqué. A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 9,99% à Arcisses. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 16% sur place. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Arcisses, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 14,14% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,4% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,1% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 1,89% pour Anne Hidalgo).

Alors que conclure de cette combinaison de scores ? Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 33% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Regarder un peu moins loin en arrière semble d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des européennes à Arcisses. Le mouvement enregistrait 40,89% des voix, soit 393 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 17,48% et Raphaël Glucksmann à 9,99%.

14:32 - Arcisses avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle

Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 28,5% contre 29,4% pour Emmanuel Macron. Arcisses n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 12,4% et 7,94% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 46,96% contre 53,04%.