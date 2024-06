En direct

19:50 - Qui vont choisir les électeurs de l'ancienne Nupes à Argences ? La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait terminé à 13,19% à Argences il y a quelques jours. Mais ce sont 22% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (4,72%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,17%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,68%). La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Argences, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 32,81% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt (16,28% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,51% pour Yannick Jadot, 2,62% pour Fabien Roussel et 1,45% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote ?

18:42 - L'évolution foudroyante du RN à Argences Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 34% à Argences ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,73% pour la liste Rassemblement national à Argences le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière semble également avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 37,73% des voix se sont en effet tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Argences, face à Valérie Hayer à 17,7% et Raphaël Glucksmann à 13,19%. Le RN s'est arrogé le scrutin avec 535 habitants d'Argences passés par les bureaux de vote.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections d'Argences ? C'est certainement la présidentielle qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 29,67% contre 30,88% pour Emmanuel Macron. Argences n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 16,28% et 3,88% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 47,05% contre 52,95%.

12:32 - Arthur Delaporte (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en pôle position lors des dernières législatives à Argences Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet localement pour ces législatives. Aux législatives en 2022 à Argences, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 26,44% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 32,81% pour Arthur Delaporte (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 56,60%. Arthur Delaporte remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Argences : législatives et dynamiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique d'Argences déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la ville, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,44% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (86,45%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 383 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,32%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,69%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Argences mettent en avant une diversité de qualifications, avec 36,12% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives précédentes à Argences Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Début juin, lors des élections européennes, 50,71% des personnes habilitées à voter à Argences avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 45,98% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 53,13% au premier tour. Au second tour, 56,05% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 934 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,47% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 25,46% au premier tour.