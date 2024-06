Résultat des législatives à Aspach : l'élection 2024 en direct

14:25 - Aspach : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel portrait faire d'Aspach, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 134 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Ses 48 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 359 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 16,86% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 23,87% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 28,95% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,19% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 446,85 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Aspach, les spécificités locales rejoignent celles de la France.