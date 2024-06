Résultat des législatives à Aubiac : l'élection 2024 en direct

11:02 - Aubiac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Devant le bureau de vote d'Aubiac, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 513 logements pour 1 175 habitants, la densité de la ville est de 79 habitants/km². Ses 75 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 4,98% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,36% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 47,43% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 272,83 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, Aubiac incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.