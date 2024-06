Résultat des législatives à Aubière : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Aubière, qui vont élire les supporters de gauche ? La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Aubière, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,85% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment glané 18,86% à Aubière pour les élections continentales. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 33% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (8,05%), de l'EELV Marie Toussaint (5,8%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,55%).

18:42 - La fulgurante progression de l'extrême droite à Aubière Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de chiffres. Mais des indices émergent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 20% voire plus à Aubière ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Aubière au début du mois ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler également avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le score de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Aubière, à 23,57%. Le RN devançait alors Raphaël Glucksmann à 18,86% et Valérie Hayer à 17,19%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Aubière au premier tour de l'élection présidentielle La commune d'Aubière avait opté pour Marine Le Pen à 17,52% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la fille de Jean-Marie Le Pen avec respectivement 32,65% et 22,1% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 68,96% devant Marine Le Pen (31,04%).

12:32 - Valérie Goléo (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des législatives 2022 à Aubière La part des électeurs de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour cette élection 2024 à l'échelle locale. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Aubière, comptant 12,86%des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 32,85% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Delphine Lingemann (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Aubière Dans la ville d'Aubière, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 13,97% et une densité de population de 1303 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un salaire moyen mensuel net de 2380,52 € par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3 516 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,30% et d'une population immigrée de 10,52% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 19,79% à Aubière, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Aubière Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques précédentes. Pendant les précédentes européennes, 42,61% des inscrits sur les listes électorales d'Aubière (Puy-de-Dôme) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 44,6% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,21% au premier tour. Au second tour, 48,43% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,64% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 25,15% au deuxième tour.