Résultat des législatives à Aucamville : l'élection 2024 en direct

Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà, une éternité en politique. Le 9 juin en effet, à Aucamville, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 38,05% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 12,79% et Valérie Hayer à 9,09%. Ce sont ainsi 226 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la cité.

Marine Le Pen a largement surpassé son score national à Aucamville pendant la dernière élection présidentielle avec pas moins de 27,91% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,67% et 20,07% des voix. Jean Lassalle héritait de la quatrième place avec seulement 7,36% des suffrages pour sa part. La candidate du RN avait aussi une longueur d'avance au 2e tour avec 53,84%.

Le score obtenu par le Rassemblement national sera le principal enseignement pour ces élections 2024 au niveau local. Les élections législatives avaient offert un bon score pour le Rassemblement national à Aucamville. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne, c'est Marine Hamelet qui arrivait en tête au premier tour avec 26,37%. Christian Astruc (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,10%.

11:02 - Démographie et politique à Aucamville, un lien étroit

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Aucamville comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 541 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 104 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 449 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (12,82%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,22% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 31,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 703,17 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Aucamville, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.